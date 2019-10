NOORE NAISE PIINAV ÄREVUSHÄIRE: „Istusin nagu pommi otsas, mis võib iga hetk plahvatada.“ 

Annika, kes õpib kogemusnõustajaks, arvab, et on olnud ärev kogu elu, kuid gümnaasiumi viimases klassis kasvas ärevustase väga märgatavalt. „See oli, nagu istuks pommi otsas, mis võib kohe plahvatada," üritab ta kirjeldada ärevustunnet inimesele, kes pole seda ise kogenud. "Pidev valmisolek, hirm iga liigutuse juures, olek on udune, kõik toimuks nagu teises maailmas ja justkui puuduks kontroll enda üle. Peas keerlesid mõtted „Mis siis, kui…“.