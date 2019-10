Lugeja küsib hoolduslehe kohta: „Kas 13aastane polegi enam laps?!“ 

„Üks poistest on 13aastane, teine 16aastane. Praegu on mul noorem kodus haige. Õhtul tõuseb palavik 40ni – vedeleb ainult voodis ja oksendab. Töölt ma niisama vabaks end võtta ei saa – ei anta luba ega tuleks ka rahaliselt välja, aga süda valutab pidevalt, kuidas poiss kodus hakkama saab. Ise vaatad ja näed, et olgu ta 13 või 12 – ikkagi laps ju veel!“

„See pole esimene kord, kui ma taolises ebameeldivas olukorras olen. Kui vanem poiss oli 14, siis oli samasugune juhtum. Toona olin ma niivõrd palju tark, et jäin nooremaga haiguslehele, kuigi vanemal oli kehvem. Noorem jäi toona küll koju, aga tema tervis oli vanema venna omast parem. Nüüd ei saa ma aga kuidagi lapsega koju jääda. Kas peaksin luiskama ja endale võtma haiguslehe?! Hetkel on isegi see rahaline pool ebaoluline, aga mure poja pärast pidev. Ööseks palavik tõuseb ja jooksen ravimite ja okseämbritega ringi. Hommikul lähen uimase, väsinu ja muretsevana tööle, et õhtul koju jõudes jälle kõigega uuesti alustada. Ma tahan tõesti neilt ametnikelt teada, kas 13aastane polegi enam laps? Kas tema ei vaja haigena abi, ravi ja toetavat õlga?! Millest üldse nii kummaline piir on pandud?! Ja siis räägime, et oleme nii edumeelsed ja eesrindlikud. Valetame endale ja maailmale! Me ei suuda isegi tagada seda, et haiged lapsed meie riigis oleks hoitud ja armastatud."