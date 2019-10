RAVI TÕI NAERATUSE NÄOLE! Tüvirakkude siirdamine Inglismaal aitas raskelt haiget pisipoissi 

“Olegil ei ole olnud õiget lapsepõlve, kuna oleme pidanud elama haiglates alates tema 3. elukuust. Nüüd saab ta hakata elama tavalise lapse elu ja me jääme alati mäletama rasket perioodi Inglismaal, mil meid head inimesed toetasid. Heade inimeste annetused viisid suurepäraste tulemusteni ning taoline abi on rasketes olukordades hädavajalik.”

Ka Lastefondi tegevjuht Kadri Org tänab siiralt kõiki annetajaid, kelle toetus võimaldas Olegi pere kaua aidata. “Välisraviga kaasnevad suured kulud ning tihtipeale ei ole võimalik prognoosida, kui pikalt lapsega välismaal haiglas viibima peab. Meil on südamest hea meel, et saime heade annetajate toel võimaldada Olegile vajalikku ravil viibimist Inglismaal ning et nüüd on laps saanud koos oma emaga viimaks naasta kodumaale, et väikese terve poisina oma lapsepõlve nautima hakata.”