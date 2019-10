Kadri Voorand lasi teha silmade laseroperatsiooni: see on minu uue elu algus! 

Metsikult piinlik vahejuhtum

Aeg-ajalt tõi kesine silmanägemine vääratusi, piinlikke olukordi ja kohmakaid momente. Naerdes jagab Kadri üht koomilist vahejuhtumit, kus ta kargas ühele tuttavale kaela, hakkas teda suure hooga kallistama ja õnnitlema värskelt ilmunud albumi puhul. Poole kallistuse pealt sai ta aga aru, et tegemist ei olegi tolle kontrabassimängijaga, vaid hoopis ühe lauljaga. „Küll ma siis keerutasin end sellest olukorrast välja! Soovisin talle palju õnne möödunud sünnipäeva puhul ja mida kõike veel,“ meenutab ta. „Ma lihtsalt ei näinud piisavalt selgelt, kontaktläätsed olid liiga nõrgad!“ kehitab ta süütult õlgu.

Aga eks neid teretamisi on jäänud vahele väga palju. „Ma kujutan ette, et mitmedki inimesed mõtlevad, et miks ma tere pole öelnud, aga ma lihtsalt ei näinud neid!“ sõnab ta.

Taastumiseks kolm päeva

Inimesele, kes alles unistab laserprotseduurist ega ole julgenud seda sammu ette võtta, ütleb Kadri konkreetselt: karta pole mitte midagi! „Protseduur möödub kui silmapilk ja ruumist väljudes on su nägemine juba parem kui varem. See on lihtsalt uskumatu, et lähed mõneks sekundiks pikali ja peale seda oledki nägija!“ naeratab ta suurelt ja laialt. „See on ime!“ ei väsi ta kordamast.

Flow 2.0 protseduurist taastumisel on esimesed kolm päeva üldjuhul kõige ebamugavamad, sealt edasi läheb juba oluliselt meeldivamaks ja lihtsamaks. Kadri esimene päev möödus mõnusalt, sest silmavee jooksu veel polnud ning rõõm šokeerivalt heast nägemisest suur. Kaks järgmist päeva tal nii kerged polnud. „Silmade taastumine nõudis pisut endapoolset pingutamist – pidin panema arsti antud raviskeemi järgi tilkasid silma, aga see polnud liiga keeruline. Ma ei pidanud olema kodus, pimedas ja liikumatult, vaid sain omi asju teha,“ meenutab ta aega, mis kiirelt ununeb. Kuu aega hiljem oli ta juba unustanud, et silmaprotseduuril käis!

Tänu sellele, et silmad on korras, on naise elus kolm asja teisiti: inimestega suhtlemine, muusika tegemine ja liikumine. „Nüüd, kui mu silmad enam ära ei väsi, saan neid kolme asja teha kellaajast sõltumata,“ on ta tehtud valikute ja otsustega rahul.