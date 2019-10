AINUS PÕHJA-EUROOPAS: uus robot aitab Eesti kirurgidel seljaoperatsioone teha 

Toomela sõnul on roboti tulekuga üks samm arengus jälle edasi astutud. „Lahtiste operatsioonide etapp lülisambakirurgias hakkab sellega vähenema. Me oleme täna esimesed Põhjamaades sellise võimalusega lülisambakirurgia keskus, aga viie aasta pärast on igas haiglas, kus selga opereeritakse, üks robot.”

Ida-Tallinna Keskhaigla on lülisambakirurgia keskusesse aastaid investeerinud ja see on ka kiirelt arenenud. „Juba täna on kogu vajaminevat aparatuuri nii palju, et operatsioonitoas kipub kitsaks jääma. Täna on operatsioonitoad palju suuremad, et kogu kaasaegne ja vajaminev aparatuur ära mahuks. Oleme lülisambakirurgiaga arenenud nii kaugele, et tegelikult vajame juba teist operatsioonituba, selles mõttes oleks Tallinna Haigla tulek hädavajalik.“