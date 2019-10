HIINA MEDITSIIN VIIRUSHAIGUSTEST: tee nii, et keha saaks end ise tervendada! 

Üha rohkem räägitakse, et organismi immuunsüsteemi tuleb toetada ja tugevdada. Mis see immuunsus siis õigupoolest on?

Immuunsus on keha võime ära tunda haigustekitaja või kehale mitteomane aine ning see kahjutuks teha. Kui meie immuunsüsteem on nõrk ja alareageerib, siis haigustekitajad pääsevad organismi ja me jääme haigeks. Samas, kui immuunsüsteem reageerib üle, on tulemuseks allergiad ja autoimmuunhaigused.

Foto: Tiina Kõrtsini

Ümberringi paljud inimesed on nohused ja köhivad. Mida teha, et terve püsida ja mitte haigestuda? Või kui viirus on juba külge hakanud, kuidas sellest jagu saada?

Immuunsuse eest vastutavad otseselt kopsud, seega hoolitse nende eest viibides värskes õhus ja tehes hingamisharjutusi.

Lisaks soovitan

toeta oma keha tervisliku ja sobiva toiduga,

jälgi, et oleks piisavalt puhke- ja uneaega,

tegele meelepäraste hobidega,

muuda oma igapäevaelu võimalikult selliseks, et süda oleks rahul ja meel rõõmus,

puhasta oma sise- ja välismaailm mittevajalikest asjadest, mõtetest ja emotsioonidest,

õpi oma keha märkama ja anna talle võimalus ennast tervendada. Köha, nohu, valu ja mitmed teised sümptomid ei ole kohe veel haigus, vaid märguanne, et midagi on tasakaalust väljas ja keha püüab seda korda teha,

mudi igal hommikul kõrvalesti ja patsuta keha.