LAURI LEESI KAASAVAST HARIDUSEST: „See on trend, mis minu arust ennast ei õigusta.“ 

"Miks ei võiks hambaarst ära lõigata pimesoole jne? Miks nõutakse minult, kes ma ei ole õppinud, mida teha, kui laps on erivajadusega või muu haigusega? Nüüd nõutakse minult, et ma oskaksin teda aidata, aga ma ei oska, sest olen õpetaja-filoloog. Kui mulle praegu satub tundi selline laps, siis ma 45 minutist 25 tegelen ainult temaga ja teiste jaoks ei jää üldse aega. Ma ei saa uut materjali enam õpetada. Näiteks Holland juba loobus kaasavast haridusest. See on trend, mis minu arust ennast ei õigusta – meil ei ole võtta nii palju psühholooge ja erispetsialiste. See ei ole lihtsalt majanduslikult võimalik. Sellistel lastel peaks olema oma kool, kus on inimesed, kes seda asja on õppinud. Et ka sellised lapsed saaksid hea hariduse. Mitte et me pisendame tavakooli."