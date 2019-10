KAS ARSTID VARJAVAD TÕDE? Inimesed räägivad vähiravifondile, et õige vähiravim on kanep 

Vähiravifondi on süüdistatud inimeste mürgitamises ja selles, et nad on farmaatsiamaffia käepikendus.

Vähiravifond tõdeb, et kanep on huvitav ja selle baasil ravimid läbimas lootusrikkaid uuringuid, kuid fond arvab nii: "Aga kogu selle kanepipromo taustal võime kindlalt öelda kahte asja:

1. See oleks suurepärane ja me toetaks seda kahe käega kui kõik vähihaiged saaksid kanepi, toortatra, vitamiinide, võilille või millegi muu säärasega terveks, enam poleks vähiravifondi kellelgi vaja ja saaksime selle töö probleemi äralangemisel lõpetada.

2. Õnneks on valikuvabadus. See tähendab, et iga inimene saab oma haigust ravida täpselt nii, nagu soovib. See on tähtis õigus!"