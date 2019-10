SILMAD KIPITAVAD JA JOOKSEVAD VETT? Vaata, kas need võivad olla hoopis liiga kuivad! 

Palju on ka allergilisi reaktsioone – seda nii õietolmule kui ka näiteks jumestustoodetele või kunstripsmete paigaldamiseks kasutatavale liimile. Ka osad ravimid võivad põhjustada valgustundlikkust ja kuiva silma – sellised on näiteks teatud rahustid, rasestumisvastased vahendid, aga ka osad antibiootikumid ning süsteemseks kasutamiseks mõeldud akneravimid.

Foto: Pixabay

Apteegis on saadaval väga lai valik erinevaid silmatilkasid. Need preparaadid pakuvad leevendust kuivale, ärritunud silmale, ebamugavustundele ja pisaravoolu rohkusele, kuna sisaldavad spetsiaalseid aineid, mis seovad niiskust ja aitavad hoida silma pinda niiskena.

On olemas silmatilgad pudelis tihedale kasutajale ja viaalides inimesele, kes kasutab aeg-ajalt. Silmatilku on tilga või spreina, mida pihustatakse suletud silmalaugudele. Viskoosse koostisega geeltilgad võivad lühiajaliselt hägustada nägemist, aga see on normaalne nähtus ja möödub mõne minutiga. Silmasalvid on väga kuiva silma sündroomi korral pikaajaliseks niisutamiseks ning sobivad hästi kasutamiseks öösel. Valik sõltub konkreetsetest kaebustest ja vajadustest.