DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui vererõhk on 150/100, aga rohud ei aita? 

Mis nüüd tagantjärgi arutada, oli see otsus hea või vale, kindlasti kuidas kellelegi. "Tervisevõti" kestis kuus aastat, mis on ühe saate jaoks küllaltki pikk aeg, enamik saateid nii kaua vastu ei pea, muutuvad igavaks, kaotavad vaatajaid ja hääbuvad vaikselt.

"Tervisevõti" lahkus kuulsuse tipul, võitjana. Ja esialgu on veel vara kadunukest hea sõnaga meenutada, sest üks uks sulgub, teine avaneb – küll leidub võimalus kuskil mujal midagi sarnast teha. Ilmselgelt tuleb teha, sest vaatajaid oli headel päevadel 40 000. Halvad päevad olid need, kui näidati Eurovisiooni, ja ka siis pooled minu vaatajatest eelistasid lauluvõistluse vahele jätta. Nii et kes meie lugejatest praegu mõnda konkureerivat väljaannet loeb, visaku see kohe käest – siit tuleb meie terviserubriigi järjekordne lugu!