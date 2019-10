Hea nõu ALUSTA PÄEVA KÜLMA DUŠIGA! 4 põhjust, miks jäine kümblus on eriti kasulik! Ohtuleht.ee , täna, 06:00 Jaga: M

Hommikune külm dušš ei kõla algul sugugi ahvatlevalt, aga tasub pingutada, et sellega harjuda. Foto: Vida Press

Et jääauku hüppamine on tervisele kasulik, on teaduslikult tõestatud. Aga kas sama kasu võiks olla ka hommikusest külmast dušist? Jah, kinnitavad asjatundjad. Stress väheneb ja nahk lööb särama.