NII VÄLDID SILMAMURESID! Eriti olulised on need toidud ja vitamiinid 

Ka tervislik toitumine on oluline, toidulaual võiks olla rohkelt puu- ja juurvilju ning vähe küllastunud rasvu ja suhkrut sisaldavaid toite. A-, C- ja E-vitamiinide kõrval on organismi jaoks olulised mitmed mineraalid, silmadele eriti tsink ja seleen, mis kaitsevad võrkkesta. Ka rasvhapped on tähtsad, sest tagavad silmade piisava niisutuse.