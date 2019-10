Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Millest tekivad tasakaaluhäired? Viktor Vassiljev , täna, 07:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev Foto: Erakogu

"Olen 68aastane mees, ja mul on tasakaaluhäired, ei tea millest, kui vererõhk näitab tavaliselt 130/85?" Vererõhu mainimine on täiesti asjakohane, tasakaaluhäired on sageli seotud vererõhu kõikumisega, aga on ka muid põhjusi, mida tuleks uurida.