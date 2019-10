GRIPP VÕIB MURDA IGAS EAS: need inimesed peaksid end kindlasti vaktsineerima! 

Üldiselt võib öelda, et riskirühma kuuluvad kõik inimesed, kelle immuunsüsteem on tavalisest nõrgem. Kahtlemata on gripist kõige rohkem ohustatud üle 65aastased inimesed, kel on sageli aneemia või mõni krooniline kopsu-, südame-, neeru- või ainevahetussüsteemi haigus. 2017/2018 gripihooajal suri Eestis grippi 94 inimest, kellest 89 olid üle 65aastased, kel oli nt südame-veresoonkonna haigus, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ja diabeet.

Foto: Pixabay

Gripiviiruse ohtliku leviku kauguseks peetakse kuni 1,8 meetrit, mistõttu on oluline, et haige väldiks kontakti lähedastega ning aevastades ja köhides kataks suu ja nina pabertaskurätikuga, mis tuleb kohe visata prügikasti. Lähedastele peavad kindlasti mõtlema ka need, kelle armas inimene on näiteks operatsioonil käinud ja seetõttu on tema immuunsüsteem ajutiselt tavapärasest tundlikum. Enda vaktsineerimata jätmisega võib ohustada isa, ema, abikaasa või lapse tervist.