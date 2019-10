Hea nõu VERERÕHK TEEB MURET? Nende lihtsate tegevustega saad seda alandada! Ohtuleht.ee , täna, 05:00 Jaga: M

Et vererõhk oleks korras, on üks võtmeküsimusi liikumine. Liikumine on kasulik ka neile, kes juba võtavad vererõhurohtusid – see muudab ravi tõhusamaks. Rohkem liikumist ei tähenda muidugi, et peaksid hakkama sportlaseks!