NAISTEARST HOIATAB: kuri viirus võib põhjustada vähki nii naistel kui meestel 

Me peame rääkima emakakaelavähist. „Põhiteema on Eestis see, et haigestumus emakakaelavähki tõuseb, eriti nooremate naiste hulgas,“ tõdeb naistearst Lee Padrik. Kuri viirus, mis on selle haiguse taga, ohustab tegelikult ka mehi, põhjustades näiteks peenisevähki.

Emakakaelavähk on suhteliselt noorte naiste haigus, kõige sagedamini avastataksegi see 40–54aastastel, kuid Tallinna Eriarstikeskuse naistearsti Lee Padriku sõnul on haigestumine kõrge ka 30–35aastaste hulgas. „Me oleme näinud emakakaelavähki ka 25–30aastastel,“ räägib naistearst. Igal aastal saab Eestis emakakaelavähi diagnoosi 160–180 naist. Seda on liiga palju. Vaatamata sõeluuringule pole Eestis haigestumus emakakaelavähki 20 aasta jooksul langenud. Haigestumuse ja suremuse poolest oleme kahjuks Euroopas esirinnas.

Haiguse taga on inimese papilloomiviirus ehk HPV, õigupoolest selle viiruse kurjemad tüved. Just need võivad viia aastate jooksul vähieelsete seisundite ja vähini. Ja mitte ainult emakakaelavähi, vaid ka tupe- ja häbeme- ning pärakupiirkonna vähkideni, aga tekkida võivad ka suuõõne vähid.