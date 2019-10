Keha NAISTEARST HOIATAB: vähki põhjustav kuri papilloomiviirus ohustab nii mehi kui naisi Sirje Maasikamäe , täna, 00:01 Jaga: M

Me peame rääkima emakakaelavähist. „Põhiteema on Eestis see, et haigestumus emakakaelavähki tõuseb, eriti nooremate naiste hulgas,“ tõdeb naistearst Lee Padrik. Kuri viirus, mis on selle haiguse taga, ohustab tegelikult ka mehi, põhjustades näiteks peenisevähki.