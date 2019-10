HAIGUS EI ANNA KAUA TUNDA: Tallinnas ja Ida-Virumaal peaks HIV-teste tegema palju rohkem 

Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös analüüsiti HIV-i esmashaigestumust Eestis. Uuringutest selgus, et kolmandik inimestest on nakatunud hiljuti ning suurem osa esmasdiagnoositutest elab Tallinnas ja Ida-Virumaal, mistõttu soovitatakse neis piirkondades märkimisväärselt rohkem rakendada varast testimist.

Viimastel aastakümnetel on HIV muutunud maailma üheks levinumaks tervishoiuprobleemiks: 2018. aastal oli nakatunud umbes 37 miljonit inimest. Eestis on viimastel aastatel HIV-i nakatunud umbes 200 inimest aastas, mis on Euroopa riikidest endiselt üks suuremaid näitajaid 100 000 elaniku kohta.