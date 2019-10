UKRAINA LASTEARST: meil on leetriepideemia, aga emotsioonid vaktsineerimise vastu on ikka laes 

Tema sõnul võitlevad inimesed selle vastu, mida peaksid igati toetama. „Põhiline sõnum on see, et peaks võitlema mitte vaktsineerimise vastu, vaid olema selle poolt. Vaktsineerimine on läbi aastate olnud kõige tõhusam viis nakkushaiguste vastu. Ukrainas on paraku emotsioonid vaktsiini vastu laes," sõnas Komarovski.

„Kõik on niiviisi kokku jooksnud ja tänasel päeval meil on reaalne leetrite epideemia, mis on näidanud seda, et viimase kolme aasta jooksul on meil haigestunud üle 150 000 inimese! Paradoks on ikkagi selles, et vaatamata neile numbritele on vaktsiinivastased emotsioonid on ikkagi õhus," sõnas Komarovski.