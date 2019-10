TRAUMA VÕIB LÕPPEDA KA SURMAGA: need on põhilised kohad, kus Eesti inimesed kukuvad 

Täiesti tavaline jalamurdja on näiteks trepp. Üsna sageli väänatakse seal kukkudes või libisedes jalg välja, mis otseselt küll luid ei lõhu, kuid on valus, tekitab paistetust ja takistab pikalt harjumuspärast liikumist. Haigekassa maksabki kõige enam just jalaväänamiste raviarveid, üpriski lihtne arve on umbes 50 euro kanti, mis sisaldab eriarsti vastuvõttu, röntgenit, mõnel juhul ka mõnda lisateenust nagu näiteks vereanalüüsi, kipsi, lahast jne.

Üks jube pahalane on talv! Jää ja lumi panevad inimesi siuh! pikali käima ning tulemuseks on näiteks õlavarreluumurd. Siin lähevad juba arved kallimaks, ühe inimese ravikulu võib olla paar tuhat eurot.

Kuigi inimene arvab, et pealuu on tugev ja paar korda peaga vastu maad käia pole probleem, ei vasta see tõele. Peaga vastu maad või vastu seina kukkudes, pea ees vette hüpates tekivad peapiirkonnas sageli hulgivigastused. Raviarved on seda kallimad, mida keerulisem ja tõsisem on vigastus, seetõttu on peapiirkonna traumad kohe ka kõrgemas hinnaklassis, ulatudes paarist tuhandest paarkümne tuhandeni.