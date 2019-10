Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas ussid panevad öösel hambaid ragistama? Viktor Vassiljev , täna, 08:52 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev. Foto: Erakogu

"Minu 23aastasel tütrel on selline mure, et ragistab hambaid öösiti. Kas see on ussidest?" Ammuvanasti, kui sooleparasiidid olid üsna levinud, siis arvati, et kui laps öösiti hambaid ragistab, on tal ussid. Tegelikult tähendab see ragistamine lihtsalt rahutut und.