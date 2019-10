Uudised UUS LOOTUS HAIGETELE: müügile on jõudmas ravim, mis aeglustab Alzheimeri tõve kulgu Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 14:18 Jaga: M

Alzheimeri tõbi võtab pikapeale mälu. Foto: Vida Press

USA ravifirma Biogen teatas, et on loonud esimese ravimi, mis võib aeglustada Alzheimeri tõve kulgu, ja on nüüd valmis seda turule tooma. Ravimi kinnitamisprotsess USA ravimi- ja toiduametis võib võtta aasta-paar. Siht on jõuda ka Euroopa turule.