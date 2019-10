Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui randmel on muhk? Viktor Vassiljev , täna, 05:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev Foto: Erakogu

"Mul on tekkinud muhk randmel, kas on õige, et võib puuhaamriga lüüa?" Nojah, siis peab ka diagnoos olema samast ajast, kui puuhaamrit peeti ravivõtteks.