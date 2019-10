SÕELUURING AITAB VÄHI VARAKULT AVASTADA. Miks nii paljud ei lähe ikka kontrolli, kuigi see võib päästa elu? 

Uuringule peaksid ise minema inimesed, kes kuuluvad sihtgruppi, kuid pole sõeluuringu kutset kätte saanud, sest nende tegelik elukoht ei kajastu rahvastikuregistris. „Hinnanguliselt ei jõua 20–30 protsenti kutsetest adressaadini, kuid kutse ei ole enam alus uuringule pöördumiseks – oodatud on kõik, kes kuuluvad sihtgruppi. Inimesed võiksid oma tervise eest vastutuse võtta ning jälgida, et regulaarsed tervisekontrollid saaksid tehtud,“ ütleb Tartu ülikooli kliinikumi vanemarst-õppejõud Sulev Ulp.

Foto: Pixabay

Sõeluuringul osalemine peab olema võimalikult mugav. „Osa inimesi kardab uuringuid, sest pelgab halbu uudiseid, kuid õnneks on nad vähemuses. Osa naisi ei taha tulla kontrolli haiglasse, kuid tuleksid meelsasti mammograafiabussi,“ toob dr Ulp välja võimalikke põhjuseid, miks uuringule minekust loobutakse. Uuringu inimestele lähemale toomisesse usutakse ka Ida-Tallinna keskhaiglas – mobiilse skriiningukabinetiga on käidud mitmes suurettevõttes, et inimesed saaksid töökohas lasta mugavalt tervist kontrollida.

Emakakaelavähi sõeluuringuid tehakse praegu vaid haiglates, kuid ka siin on võimalusi, kuidas veel rohkem naisi kontrolli saada. „Uuring võiks hõlmata senisest suuremat vanusegruppi. Praegu kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30–55-aastaseid, kuid igal aastal avastatakse haigust ka vanematel naistel,“ ütleb dr Veerus.

Jämesoolevähi sõeluuring on rinna- ja emakakaelavähi uuringust erinevalt korraldatud: seda koordineerib perearst, kes kutsub uuringule oma nimistu patsiente. Kuna see on võrdlemisi uus sõeluuring, on teadlikkus selle vajalikkusest veel väike, kuid perearstide kaudu on võimalik lihtsamalt patsientideni jõuda ning osalemise aktiivsust suurendada.

Nii sihtgrupi laiendamiseks, ravikindlustuseta inimeste kontrollimiseks, mobiilseteks uuringuteks kui ka kampaaniate korraldamiseks on vaja lisaraha. „Kindlustamata inimeste probleemi kaotaks see, kui sõeluuringud oleksid rahastatud otse riigieelarvest, mitte haigekassa vahenditest. See võimaldaks sõeluuringuid pikemaks ajaks ette planeerida, sihtrühma laiendada ning annaks nii sõeluuringu tegijatele kui ka osalejatele kindluse, et sõeluuring kestab ja areneb. Teadusuuringud on näidanud, et tõhus on vaid süsteemne ja hästi organiseeritud sõeluuring!“ pakub võimaliku lahenduse dr Ulp.