RABAV ÜLLATUS: naisel avastati rinnavähk tänu soojuskaameraga tehtud pildile 

Kahe lapse ema rääkis BBCle, et maikuus Edinburghis käies külastas ta ka populaarset Camera Obscurat. Nagu teised inimesed, lasi ka tema teha endast pildi soojuskaameraga. Ta märkas, et vasak rind oli pildil võrreldes paremaga teist värvi – soojuspilt näitas seal kõrgemat temperatuuri. Naine võttis pildi ja nautis muuseumi edasi, kuid kodus guugeldades leidis ta hulga infot rinnavähi ja soojuskaamerate kohta.

Kui ta läks arsti juurde, siis selgus, et tal on varajases staadiumis rinnavähk. Muu hulgas sai ta teada, et soojuskaamera võib olla üks onkoloogide töövahendeid. Termograafias ehk soojuspildistamisel kasutatakse spetsiaalseid kaameraid, mis mõõdavad naha temperatuuri rinnapiirkonnas. Kasvaja korral on nahatemperatuur seal kõrgem.

Naisel on olnud kaks operatsiooni, veel üks on tulemas novembris. Talle on öeldud, et keemia- ega kiiritusravi ta ei vaja.

Naine on väga tänulik soojuskaamerale, milleta ta poleks aimanudki, et tal võib olla rinnavähk. Pole vast vaja lisadagi, et varakult avastatud rinnavähki on kergem ravida.