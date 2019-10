KALLIM VÕI SOODSAM? Kuidas valida ravimeid, kui need on nii erineva hinnaga? 

Miks on sama toimeainega ravimid erineva hinnaga?

Kui tootja on turule toonud uudse ravimi, mille toimeaine on varem kasutusel olnutest erinev, nimetatakse seda originaalravimiks. Sellise ravimi saab patentida, mis tähendab, et tootjal on patendiaja vältel ainuõigus seda müüa, et teenida tagasi ravimi väljatöötamise investeeringud ning säilitada huvi ka arendusega jätkata. Uus ravim võib selle aja jooksul kinnistuda tarbijate teadvuses ja teenida välja nende usalduse.

Pärast patendiaja möödumist võivad tulla turule n-ö geneerilised ravimid. Geneeriliste ravimite tootjad saavad alustada sama ravimi turustamist algseid uuringuid kordamata ehk nende eest on justkui pool teed käidud, mistõttu ravimit saab müüa odavamalt. Enne apteekidesse müügile jõudmist peab aga iga geneeriline ravim läbima uuringud, millega tõestatakse, et sellel on originaaliga samaväärne toimeainesisaldus. Seega on geneerilised ravimid tihti soodsama hinnaga, ent ravivad sama hästi.

Foto: Tiina Kõrtsini

Mis veel ravimite hinda mõjutab?

Eestis on loodud soodusravimite loetelu, kuhu kantud ravimite eest tasub haigekassa. See mõjutab ravimite ostjate jaoks samuti hinda. Loetellu lisatud ravimitele kehtib 50-, 75-, 90- või 100-protsendine soodusmäär. Suurem soodusmäär on tavaliselt raskete ja krooniliste haiguste raviks vajalikel ravimitel. Suuremad soodustused kehtivad ka näiteks vanadus- ja töövõimetuspensionäridele.