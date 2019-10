RENE BÜRKLAND: Hiina meditsiinis on enesestmõistetav, et kui sul on kasvaja, ei tohi suhkrut süüa  

„ Enamiku vähirakkude energiatarbimine on mitu korda suurem kui keharaku energiatarbimine – nad kasvavad kiiresti, paljunevad kiiresti, neil on energiat vaja ja glükoos on kõige kiirem energiaallikas,” selgitab Bürkland. „Kui hoida veresuhkrut stabiilsena, pole vähirakkudel nii palju energiat võtta. See on Hiina meditsiinis enesestmõistetav, et kui sul on kasvaja, ei tohi sa suhkrut süüa. Magus muudab keha happelisemaks ja meil tekivad lihtsamalt kroonilised põletikulised haigused.”