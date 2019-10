SOBIVAD KA MEESTELE? Tuntud hügieenisidemetelt võetakse naissugu tähistavad sümbolid 

Venuse märk pakenditel on tähistanud ajalooliselt naissugu. USAs tulevad uuenenud kujundusega pakendid müügile järgmise aasta alguses. Millal need jõuavad Euroopa turule, pole veel täpselt teada, kirjutab CNN.

Otsus loobuda naiselikkusse sümbolitest tuli transsooliste inimeste survel, kes juhtisid tähelepanu, et kõik, kellel on päevad, ei pea ennast naiseks. Ettevõte teatas, et tahab pöörata tähelepanu kõikidele kliendigruppidele, kellel on menstruatsioon.