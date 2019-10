LAPSEST SAATI VAEGKUULJA: „Lapsepõlves ma ei saanud arugi, et midagi oleks hullult valesti.“ 

Saame Külliki Bodega kokku Vaegkuuljate Liidu ruumides Tallinnas, kus ta töötab organisatsiooni esinaisena. Ta ütleb välisuksel tere, vaatab julgelt otse silma ja miski ei reeda, et ta kuuleb väga halvasti. Me lobiseme natuke trepist üles minnes ja korraks jõuan mõelda, et äkki tal polegi probleemi. Kui küsin, kuidas peaksin temaga rääkima, et ta aru saaks, hakkab tõde vaikselt selguma.

„Ma ei kuule sind väga hästi, aga saan aru küll. Kui sa vahepeal küljega minu poole rääkisid, siis ma aru ei saanud," räägib Külliki. "On hea, kui sa räägid natuke aeglasemalt, aga mitte väga aeglaselt. Kindlasti pole tarvis huultega maigutama hakata. See on pigem naljakas ja siis ei saa ma enam aru. Ma kuulen natuke küll, aga huultelt lugemine toetab seda väga palju.“