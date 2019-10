KUI PALJU PEAB VÕTMA D-VITAMIINI? Tunne ära vitamiinipuudus ja leevenda seda õigesti! 

Meditsiinilaboris SYNLAB tehakse aastas tuhandeid D-vitamiini analüüse ja tulemustest selgub, et D-vitamiini tase on optimaalne (75–125 nmol/l) vaid 16% testi teinutest. Igal aastal on hulk neidki, kellel on tase lausa alla 10, üksikutel on leitud ka väga kõrge tase. SYNLABi laboriarsti Anneli Raave-Sepa kinnitusel on vitamiini soovituslik tase küll üle 75 nmol/l, kuid samas oleks hea hoida tase aasta rini 90–100 nmol/l juures, sportlikel inimestel isegi 120–140 nmol/l juures. Preparaadina võetava D-vitamiini annuse saab kindlaks teha veenivere testi abi laboris. Praegu ongi õige aeg kontrollida D-vitamiini taset veres ja tulemuse alusel tarvitada piisavas annuses vitamiini, et talvel tervem olla, leevendada pimeda ajaga kaasnevat väsimust ning suvepuhkuseni hästi vastu pidada.