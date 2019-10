HAIGLAD EI PEA ELEKTRITA KAUA VASTU: terviseameti hinnangul on vaja investeerida 21 miljonit eurot 

Eile kaheksa tundi elektrita olnud AS Lõuna-Eesti Haigla töö sai jätkuda vaid tänu elektrigeneraatori olemasolule. „Peame sellest tegema väga selge järelduse, et oluliste elutähtsate teenuste katkestused on reaalsed ning mõjutavad otseselt ning vahetult vältimatu abi toimepidevust ehk ennekõike haiglate ravitööd,“ ütles Martin Kadai, kelle sõnul sõltuvad kõik haigla teenused just elektrist.