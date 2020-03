Kas teadsid? 10 põhjust, miks on hea jahedas toas magada  

Kuigi jahedad õhtupoolikud panevad otsima sooja hubasust, tuleks vähemalt magamistoas sellele mõttele pidurit tõmmata! Täiskasvanule on ideaalne magamisruumi temperatuur 15–20 kraadi vahel.

1. Uinud kiiremini. Õhtu saabudes alaneb keha loomulik temperatuur, andes seeläbi märku, et on aeg puhkuseks. Nii aitab ka jahe magamistuba kaasa keha soovile magada ja uni saa­bub kiiremini. Liiga soe ruum seevastu blokeerib instinkte ja hoiab kauem ärkvel.

2. Magad sügavamini. Tunne, et magades on palav, on tingitud meie kehatem­peratuuri tõusust öö jooksul kuni ärkamiseni. Kui sa ei soovi keset ööd higisena üles tõusta, reguleeri magamistoa radiaatorid väiksema kuumu­se peale – avastad peagi, et su unekvaliteet paraneb.