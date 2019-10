HAIGUS HAKKAB LIGI HIILIMA: seitse lihtsat näpunäidet, kuidas kiiremini terveks saada! 

Kui ei ole palavikku, vaid ainult nohu, on abi rahulikust jalutuskäigust. Õues on õhuniiskus suurem, see niisutab limaskesti ja paneb nina jooksma. Õue minnes tuleb kindlasti riietuda vastavalt ilmastikule, et mitte külmetada, aga ka mitte higistada.

Lõpetuseks ütleb proviisor, et kuigi erinevate nippidega saab haigusega edukalt võidelda, on siiski kõige parem ennetustöö. Selleks, et immuunsus püsiks tugev, tuleb olla positiivne, puhata piisavalt ja viibida palju värskes õhus. Oluline on muidugi ka toitumine, mis on tugeva tervise A ja O. Igapäevane toidulaud peaks sisaldama vitamiine ja mineraale ning aeg-ajalt tasuks neid toidulisanditena juurde võtta. Näiteks on sügisel kindlasti omal kohal D-vitamiin, mis hoiab meid tervena, kuid mida me aina lühenevate päevade tõttu päikesest piisavalt kätte ei sa.