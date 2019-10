DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas lipoome on õige eemaldada laseri või skalpelliga? 

"Kas lipoome võib laseriga eemaldada? Üks kirurg ütles, et ainult skalpelliga lõikab, teine pakub laserit, ja mis oleks siis õige?"

Innovaatilist tehnoloogiat lipoomi puhul põhimõtteliselt võib kasutada, aga puudub vajadus. Lipoom on healoomuline rasvkoe kasvaja – pehme mügarik suvalises piirkonnas naha all.