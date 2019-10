Mehed saavad eesnäärmevähki varakult avastada Eesti Vähiliidu mobiilses diagnoosikabinetis 

Viimase aja on kõige olulisemaks arenguks eesnäärmevähi puhul see, et haigus on õigeaegse diagnoosi puhul muutunud eluohustavast haigusest sisuliselt krooniliseks haiguseks. Kõige tähtsam ongi leida eesnäärmevähi haigusjuhud üles enne, kui need on levinud eesnäärmest väljapoole või andnud siirdeid teistesse organitesse. Haiguse aeglase arengu tõttu on meil selleks õigeaegseks avastamiseks õnneks ka piisavalt aega. Enamike eesnäärmevähi haigusjuhtude puhul on meil vähemalt 10 aasta pikkune „aken“, kus haigus on juba uuringutega tuvastatav, aga mehe elu veel ei ohusta. Kui me aga jätame sellel perioodil eesnäärme tervise kontrollimata ja haigus avastatakse juba kaugelearenenud haigusfaasis, pole tervendav ravi enam võimalik. Sel puhul seisneb arstiabi ainult haiguse kulu aeglustamises ja haiguse põhjustatud vaevuste leevendamises.