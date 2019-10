VÄSINUD JA PIDEVALT KÜLM? 9 põhjust, miks kehatemperatuur on liiga madal 

Kehas toimivad biokeemilised protsessid väga kindlal temperatuuril. Kui kogu aeg on kehatemperatuur natuke madalam, siis on midagi valesti. Normaalne kehatemperatuur peaks jääma vahemikku 36–37 kraadi, ent näiteks joostes võib kehatemperatuur tõusta üle 37 kraadi, eriti lastel, mis ei tähenda haigust.

Ületöötamine ja krooniline väsimus. Need kaks on tavaliselt madala kehatemperatuuri ja külmatunde peamised põhjused. On neid, kelle elu on nii huvitav, et nad ei suudagi magada üle kuue tunni, ent ülekoormusega tekibki külmatunne, väsimus. Üle koormata võib end ka spordiga, isegi joogaga.