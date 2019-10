PSÜHHIAATER: vaimse tervise probleemidega seostub endiselt hirm ja häbi 

Tema sõnul näitavad tulemused, et ärevushäireid osatakse märgata, kuid takerdutakse probleemidega tegelemisel. „Testile vastanud inimeste teadlikkus ärevushäirete ja ärevuse eristamisel on võrdlemisi kõrge. Siiski seostatakse vaimse tervise probleemidele abi otsimist endiselt häbi ja hirmuga ning kolmandik vastanutest tõi ärevushäirete ühe võimaliku tekkepõhjusena välja iseloomunõrkuse või ülemõtlemise. Vastused viitasid ka sellele, et paljud ei tea, et püsivate ärevusnähtude juhul on perearst esimeseks kontaktiks. Samuti ei olda rahul teiste spetsialistide kättesaadavusega, mis võib veelgi takistada professionaalse abini jõudmist,” lisas Vasli.