„Pealtnägija" lugu Dave Bentoni haigusest tõstis hüppeliselt organidoonoriks soovijate arvu 

"Kui tavapäraselt on viimase kolme aasta jooksul ühes kuus antud keskmiselt kuus nõusolekut päevas, siis perioodil 9.–14. oktoober 2019 anti kokku 374 nõusolekut loovutada surmajärgselt kudesid või elundeid. See teeb keskmiselt 62 nõusolekut päevas," rääkis ERRi uudisteportaalis Monika Soosaar, kes on tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse kommunikatsioonitegevuste ja rahvusvaheliste suhete koordinaator.