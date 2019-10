KAS SELFI ABIL VÕIKS MÕÕTA VERERÕHKU? SÜDAMEARST: digilahendused on tõusev trend 

Foto: Pixabay

Millegi suure algus

Kardioloogia digitaalkohtumisel olid kohal Euroopa juhtivad kardioloogid, ka kardioloogide seltsi praegused ja endised juhid. 25 inimest oli USAst, nende hulgas Ameerika kardioloogide kolleegiumi digitervise valdkonna juht.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti Saalis valitses tuntav elevus.„Oli hästi positiivne meeleolu ja valitses arusaam, et digitaalkardioloogia on kindel suund, kuhu kardioloogia edasi areneb,“ kinnitab Viigimaa. „See oli esimene sedalaadi kohtumine, millegi suure algus. Ma arvan, et see oli kogu Euroopale suunda näitav sündmus, väga võimas üritus!“

Viigimaale jagus palju tunnustust ja mitmeid esinemiskutseid, näiteks oodatakse teda Saksa kardioloogide kongressile, ka Itaaliasse ja Prantsusmaale. „Need on suured riigid, kes tahavad samuti oma digitervist arendada ja Eesti kogemust üle võtta.“ Siiski ei lähe hinnatud kardioloog esinema kui digispetsialist. „Ei, nad tahavad, et oleks keegi, kes tegeleb praktilise meditsiiniga. Kardioloogidele pole vast nii põnev, kuidas on lahendused on tehniliselt saavutatud, vaid kuidas me saame digivõimaluste abil ravikvaliteeti parandada ja mida see annab juurde diagnoosi püstitamisel.“

Foto: Pixabay

Digilahendused muudavad arsti ja patsiendi suhet