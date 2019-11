UROLOOG SOOVITAB: eesnäärmevähi ennetamiseks liigu palju ja joo kohvi 

Eesnäärmevähk on kõige sagedasem meeste pahaloomuline kasvaja nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Võrreldes teiste riikidega püsib haigestumus Eestis kõrgem. Viimastel aastatel on sagenenud eesnäärmevähk kõikides vanuserühmades. Kõrgel tasemel püsib ka suremus nii Ida- kui ka Kesk-Euroopa riikides.

Eesnäärmevähi esinemissageduse trend läheb üles ennekõike arenenud riikides, kus diagnoosimise võimalused on paremad, samuti teadlikkus haigusest. Diagnoosimisele aitab kaasa väga laialdane PSA- ehk veretesti kasutamine, millega leitakse haigus üha sagemini just algstaadiumis. Metastaasiga ehk kaugsiirdega vähi avastamine pole suurenenud.

Eesnäärmevähk on liikunud väga selgelt krooniliste haiguste hulka, inimesed elavad sellega aastakümneid. Haigust suudetakse tänu riskitegurite teadvustamisele, edukale diagnoosimisele, ravile ja elustiili muutmisele kontrollida. Praeguste teadmiste kohaselt tundub, et riskitegurite teadmine võib haiguse kulgu mõjutada ja isegi pärssida.

Uroloog Martin Kivi Foto: Erakogu

Arvatakse, et eesnäärmevähi vähese leviku taga Aasias on sealne keskkond ja nende traditsiooniline toitumine, kuid neid väiteid tõestavat uuringut pole.

Elustiili osatähtsus on hea uudis, sest seda saab inimene ise muuta. Kui me lähtume eesnäärmevähi Euroopa Uroloogide Assotsiatsiooni ravijuhisest, siis me ei saa anda konkreetseid soovitusi toitumiseks. Kuid uuringud näitavad, et kohvi joomine mõjub väga selgelt ennetavalt.