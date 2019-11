NINA ON TATINE? Leia leevendust nendest vahenditest! 

Nohu on n-ö limane haigus. See tähendab, et kui nina limaskesta satuvad viirused või bakterid, eritab nina sissetungijatest vabanemiseks ohtralt lima. Nina vajaliku vedelikuga varustamiseks laienevad väikesed veresooned ja nina läheb turse, teisisõnu kinni.

Ettevaatust, nohu nakkab!

Tavaliselt on nohu viiruslik ja kestab 7–­10 päeva. Viiruslikku nohu iseloomustab proviisori sõnul aegamisi järjest paksenev ja kollakaks muutuv tatt. „Selline eritis on segu limast, surnud bakteritest ja viirustest ning neid hävitama tõtanud leukotsüüdidest,“ selgitab Tammik. Kas paksu ja kollase tati üle võiks siis rõõmu tunda, et keha kaitseb meid tõhusalt ja tõrjub haiguse välja? Siiski mitte, sest turses nina tõttu on enesetunne täbar ja nakatuda võivad ka teised. „Nohu on nakkusohtlik eelkõige 3-4 päeva, kui sümptomid on ägedad ning nohu saamiseks piisab vaid nakatunud inimese või koha puudutamisest.“

Alusta kiiresti nohu leevendamist

Aevastamine ja kinnine nina on esimesed hoiatavad märgid algavast nohust. Mida kiiremini alustada nohu leevendamisega, seda kiiremini see taandub.

Esmalt tuleks nina loputada. Selleks sobib kõige paremini naatriumkloriidi- ehk meresoolalahus. Meresoolalahus aitab taastada nohust ärritatud nina normaalset talitlust ja ka nina kaudu kergemini hingata. Proviisor soovitab pihustada lahust mitu korda päevas, umbes 2–3 korda 1–3 annust mõlemasse sõõrmesse. „Meresoolalahust võib kasutada iga päev, sest see on täiesti looduslik ega tekita sõltuvust,“ räägib Tammik. Olemas on ka spetsiaalsed ninaloputusseadmed.