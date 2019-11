MIKS MEES EI OLE ALATI VALMIS? ARST: nõudmise peale erektsiooni ei teki 

Mida mehed tahavad, millest nad mõtlevad? Muidugi mõlgub neil meeles ainult seks ja õige mees on soorituseks valmis iga kell! Need levinud väärarusaamad ja kõrged ootused võivad tegelikult seksiisu sootuks kustutada. „Kindlasti süvendavad sellised valearusaamad ka erektsioonihäiret,“ kinnitab androloogiaresident Silver Siiak.

Tulevane meestearst Silver Siiak võtab vastu noorte nõustamiskabinetis. Mis toob meie noori nõu ja abi otsima? „Põhiliselt tullakse ennast igaks juhuks kontrollima, et välistada suguhaigusi, kusjuures mingeid kaebusi või sümptomeid ei ole,“ räägib Siiak. Põhjuseks võib olla see, et on leitud püsipartner, kellega enne oldi vahekorras ainult kondoomi kasutades, kuid nüüd soovib paar kaitsevahendist loobuda. Sageli on ka partner end kontrollinud ja tahetakse olla kindlad, et võimalikku suguhaigust ei anta teineteisele edasi.