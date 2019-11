Hea nõu KARDAD GRIPPI? Siis unusta kohe need kaheksa levinud väärarvamust! Ohtuleht.ee , täna, 05:00 Jaga: M

Kes on kordki põdenud grippi, see teab, kui õudne võib see haigus olla. Kuid on väga võimalik, et head nõuanded, mida sulle jagasid sõbrad või pereliikmed, olid hoopis valed.