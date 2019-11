DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas halvatust tekitab ajuinfarkt või insult? 

Infarkt on ükskõik missuguses elundis teatud piirkonna verevarustuse seiskumine, mille tõttu tekib vastavas piirkonnas koe kärbumine. Peaaju puhul on põhjuseks tavaliselt mõne ajuarteri ummistumine, näiteks trombiga ehk verehüübega. Või ka pikaajaline arteri spasm ehk kokkutõmme.

Ma ei tea, kas sai arusaadav selgitus, minu jaoks on see asi lihtne, aga et infarkti ega insulti ei saa ette prognoosida, siis nende tekkides tuleb võidelda juba tagajärgedega, olgu põhjus ükskõik missugune.