ARSTI JUURDE EI SAANUDKI? Milliseid muresid aitab lahendada pereõde? 

Nii telefoni kui ka meili teel suhtlemine tähendab tegelikult palju enamat kui ainult vastuvõtule broneerimist – see hõlmab ka nõustamist ja kogu tegevuse dokumenteerimist. „Kord helistas inimene, kes plaanis teha suitsiidi. Rääkisin temaga ligi tund aega ja jõudsime kokkuleppele, et võime võtta ühendust tema pereliikmetega. Edasi suunasime patsiendi haiglasse ning ta sai vajaliku abi. Kriisi lahendamisel oli võtmeks usalduslik suhe patsiendiga,“ kommenteeris Alt

Foto: Pixabay

Ligi 80% haigustest on iseparanevad, nii et just pereõe soovitused aitavad inimestel enamikku viirushaiguseid kergemalt põdeda. Pereõed on igati pädevad eri rolle täitma – nad on läbinud õeõppe, mis kestab 3,5 aastat ja hõlmab nii teoreetilisi kui praktilisi aineid. Nad saavad ka spetsialiseeruda neljas valdkonnas: terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse tervise õendus ja intensiivõendus. Praegu on ligi kümnendik õdedest eriväljaõppega.