UROLOOG MURETSEB: eriti kannatlikud on vanemad mehed, kes loodavad, et küll tervisemure läheb ise üle 

„Eesnäärmevähk on ka Euroopa meestel enim diagnoositud kasvaja – igal aastal avastatakse Euroopas 420 000 uut eesnäärmevähi juhtu,“ sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla uroloogiakeskuse juhataja Martin Kivi. „Eestis saab eesnäärmevähi diagnoosi igal aastal üle 1000 mehe. Õnneks pole metastaasidega leidude hulk viimastel aastatel tõusnud, püsides 3–5% juures. 70% juhtudest diagnoositakse eesnäärmevähk ajal, mil haigus on veel varases ehk lokaalses staadiumis. Sellise kasvajaga patsientidest on viis aastat pärast diagnoosimist elus ligi 100%.“

"Liikuge rohkem, sööge tervislikumalt ning ärge suitsetage," soovitab uroloog Martin Kivi meestele. Foto: Erakogu

„Eesnäärmevähi ravivõimalused on Eestis heal tasemel ning võrdsed teiste Euroopa riikidega – samuti on lisandunud haigekassa nimekirja uusi ravimeid, mida patsiendile kompenseeritakse,“ märkis Kivi. „Erinevate ravidega on võimalik muuta haiguse kulgu isegi kaugele arenenud vähi korral. Uute ravimite puhul saab aga esile tuua patsiendi pikemat elulemust ning paremat elukvaliteeti.“

Kõige enam tunneb dr Kivi muret selle pärast, et mehed tähtsustavad oma tervist väga vähe. „Eriti annab see tunda vanemate meeste puhul, kes on väga kannatlikud – tervisehäda eiratakse ning loodetakse, et küll läheb ise üle. Nooremad mehed on aga hakanud rohkem tervise eest hoolt kandma, mis on hea märk.“

„Soovitan meeste tervise kuul kõigil meestel algust teha eluviiside tervislikumaks muutmisega. Liikuge rohkem, sööge tervislikumalt ning ärge suitsetage. Lisaks sellele, et liikumine on tervislik, diagnoositakse liikuvama eluviisiga meeste hulgas vähem eesnäärmevähki ning haigestumise korral on selle kulg aeglasem,“ lisas dr Kivi.

Foto: Pixabay