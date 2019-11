HIINA MEDITSIIN KÜLMETUSHAIGUSTEST: kui saad õigel ajal jaole, aitavad terveks jääda need lihtsad nipid 

Kui külm ja tuul on läbi naha kehasse tunginud, siis Hiina meditsiinis öeldakse, et energia liikumine on seiskunud. Kuidas külm nahast välja saada ja missuguseid nippe veel kasutada, et terve püsida, kirjutab Tervise Alkeemia blogis Hiina meditsiini arst Rene Bürkland.

Yin-yang ja kooskõla loodusega Hiina meditsiin põhineb taoismil, mis rõhutab, et tuleb elada kooskõlas loodusega. Eesmärgiks on saavutada tasakaal kehas ning inimese ja keskkonna vahel. Kui keha yin-yang läheb tasakaalust välja, siis hakkab keha sellest märku andma haigussümptomite näol. Näiteks kui yang'i ehk tule alget on kehas liiga palju, võib tulla palavik ning kuuma- ja põletustunne. Liigne yin ehk vee alge põhjustab kehas seevastu pidevat külmatunnet.

Foto: Pixabay

Tuul-külma puhul on sümptomiteks külmatunne, külmavärinad, naha ja lihaste valulikkus, aevastamine ja nina tilkumine. See tähendab, et piltlikult on külm ja tuul läbi nahapooride organismi tunginud ning blokeerinud energia liikumise kehas. Energia seiskumise tunnuseks on alati valu.

Mida sellisel juhul teha? Kui õigel ajal asjale jaole saada, on võimalik ühe päevaga võrdlemisi kergesti asi korda saada ilma haigeks jäämata. Ravi eesmärgiks on saada külm ja tuul kehast välja, poorid lahti teha ja ajada keha higistama. Väga hästi mõjub sportimine, saun, kuum vann, dušš, vürtsikad toidud, alkohol (näiteks pipraviin lööb kohe külma organismist välja).

Foto: Raivo Tasso / Ekspress Meedia