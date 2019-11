DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui mehe kõht kasvab ja vöökoht valutab?  

"Küsimus on poja kohta, noormees on 34-aastane ja tal on viimasel ajal kõht hakanud püksirihmast valutama. Eks see kõht ole ka suuremaks kasvanud. Aga arsti juurde ei lähe."

Küll ta ükskord läheb, kui asi rohkem häirima hakkab. Ja kui ei häiri, siis ei lähe. Lapsuke kasvab. Igas vanuses omad iseärasused, mõnel, kes spordist lugu ei pea, aga õllest peab, kipub kõhuke ka tunduvalt varem tekkima.