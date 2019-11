VIDEO | Vaata, kui lihtne on kasutada elustamisseadet, mis on päästnud äkksurmast vähemalt kaks inimest 

Automaatseid elektrišoki aparaate (automatic external defibrillator) on näiteks vee- ja spordikeskustes, hotellides, spordihoonetes, koolimajades, suuremates kaubanduskeskustes ja ettevõtetes, mille juhtkond on seadme soetamist vajalikuks pidanud.

„Soov ja järjest paranev oskus abivajajat aidata on Eesti inimestel kindlalt olemas. On tõestatud, et ellujäämist südame äkksurma korral mõjutavad oluliselt varakult alustatud elustamise baasvõtete rakendamine ja numbril 112 helistamine, aga ka see, et vähemalt esimese nelja minuti jooksul tehakse elektrišokk.“