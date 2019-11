TEADLASED HOIATAVAD: Hiina meditsiini ei tohi suhtuda kriitikavabalt 

„Lihtsalt seetõttu, et WHO lisab rahvusvahelisele haiguste klassifikatsioonile traditsioonilise Hiina meditsiini, ei ole selle kasutamine veel ohutu ilma kindlate tõenditeta," ütles professor Dan Larhammer, Rootsi kuningliku teaduste akadeemia president ja akadeemiate ekspertgrupi esimees.

„On võimalik, et sellest traditsioonist on leida kasulikku diagnoosimiseks ja raviks, kuid mitte mingil tingimusel ei saa see tähendada, et traditsioonilist Hiina meditsiini saaks aktsepteerida kriitikavabalt," lisas Larhammer.